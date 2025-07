President Donald Trumps administrasjon øker intensiteten i forhandlingene med eliteuniversitetet og regner med at det kan foreligge en avtale innen slutten av juni, skriver The Washington Post , som viser til to høytstående tjenestepersoner i Det hvite hus.

Fredag sa Trump at en avtale kunne bli kunngjort i løpet av en ukes tid.

USAs eldste og rikeste universitet har gått til søksmål mot Trump-administrasjonen etter at Det hvite hus stanset milliardbevilgninger og satte foten ned for utenlandske studenters adgang til den private institusjonen.

Trump-administrasjonen har gjort det klart at den vil tvinge fram endringer ved Harvard, og også ved flere andre av landets universiteter, som Det hvite hus mener er blitt overtatt av venstrevridde og er blitt høyborger for antisemittisme.

