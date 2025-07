Storbritannia skal kjøpe tolv kampfly av typen F-35A. Dette er fly av samme type som Norge har kjøpt. Flytypen kan utstyres med atomvåpen, noe Downing Street vil gjøre for å utvide landets avskrekkingsarsenal, står det i en uttalelse.

Per i dag har Storbritannia kun mulighet til å utstyre ubåter med atomvåpen. Ved å skaffe fly som også kan frakte atomvåpen, kan Storbritannia bidra til å styrke Natos atomevne, heter det.

Anskaffelsen av 12 kampfly vil utgjøre «den største styrkingen av Storbritannias atomstrategi på en generasjon», ifølge Downing Street.

Atomvåpnene som flyene kan utstyres med, er av typen U.S. B61. Dette er taktiske atomvåpen til bruk på slagmarken, i motsetning til strategiske atomvåpen som er utviklet for å fyres av over store avstander.

Flyene skal trolig bli utstasjonert på Marham-flybasen i Øst-England.

Statsminister Keir Starmer skal kunngjøre planen på Nato-toppmøtet i Haag onsdag.

Frykten for atomkrig øker

Samtidig mener nå 24 prosent av nordmenn mener det er stor fare for atomkrig i deres levetid, en økning fra 19 prosent i april og det høyeste nivået noen gang målt i Opinions samfunnsmonitor.

– Mange har begynt å føle at det er reell fare for atomkrig, noe som lenge har vært ansett som utenkelig, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Samtidig tror hver tredje nordmann (34 prosent) at det er stor fare for en tredje verdenskrig. Blant unge under 30 år er det et flertall på 54 prosent som tror det samme.

Også frykten for krig i eget nærområde er til stede. 14 prosent mener det er sannsynlig at Norge blir rammet av krig i løpet av de neste fem årene. 32 prosent tror et annet Nato-land vil bli angrepet i samme periode.

I alt 43 prosent av befolkningen sier har etablert et beredskapslager hjemme hos seg selv, for å være forberedt på krig eller krisesituasjon i Norge.

Undersøkelsen er gjennomført i Opinions samfunnsmonitor, i et landsrepresentativt utvalg av befolkningen på 1500 personer i tidsrommet 16.–23. juni 2025. Feilmarginen er mellom 1,1 og 2,5 prosentpoeng.

