– Vi har oppnådd en historisk seier, en seier som vil bli stående i flere generasjoner, sier Netanyahu i en videouttalelse tirsdag kveld.

Tidligere tirsdag sa Israels Israels generalstabssjef Eyal Zamir at Irans atomprosjekt er satt mange år tilbake. Zamir sier at Israel nå vil rette sitt fokus over mot å bekjempe Hamas.

– Nå rettes fokuset tilbake til Gaza – å hente gislene hjem og demontere Hamas-regimet, sier Zamir i uttalelsen.

Irans president Mahmoud Pezeshkian gratulerer samtidig sitt folk med det han omtaler som en stor seier.

– I dag, etter den heltemodige motstanden fra vår store nasjon, hvis besluttsomhet er historisk, er vi vitne til opprettelsen av et våpenhvile og slutten på denne tolvdagerskrigen som ble startet som følge av eventyrlysten og provokasjonen fra Israel, sier Pezeshkian.

Han sier samtidig at Israel startet krigen og at Iran avsluttet den, samtidig som han omtaler Israel som terrorister.

(©NTB)