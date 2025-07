Bezos, som regnes som verdens fjerde rikeste mann, og det tidligere TV-ankeret Sánchez ble sett da de gikk i land fra en vanntaxi ved Aman Hotel på Canal Grande.

Den tre dager lange bryllupsfeiringen starter torsdag, men selve vielsen finner sted på hemmelig sted i byen, ifølge ryktene i Misericordia-kirken fra det 14. århundre.

Flere av byens fineste femstjerners hoteller er booket for kjendisgjestene som kommer, blant dem Leonardo DiCaprio, Mick Jagger, Kim Kardashian, Oprah Winfrey og Orlando Bloom. Ivanka Trump kom onsdag med mannen Jared Kushner og deres tre barn.

Bezos og Sánchez skal ha invitert 200 gjester, og minst 95 privatfly har søkt om landingstillatelse på Venezias Marco Polo-flyplass.

Men den overdådige feiringen har utløst protester i byen, som fra før er sterkt preget av voldsom turisme. Mange frykter at livet blir uutholdelig mens bryllupet varer, og flere områder er sperret av.

Aktivister har allerede hengt opp enorme bannere på Markusplassen med et bilde av Bezos og teksten «Hvis du kan leie Venezia til bryllupet ditt, har du råd til å betale mer skatt». Både gater og kanaler planlegges blokkert i protest.

Greenpeace kaller det hykleri å bruke så mye penger på festing nettopp i skjøre Venezia, som er i ferd med å synke under vekten av klimakrisen.

Sánchez kritiseres for å ha sagt at mer må gjøres for å takle klimakrisen når hun selv var med på en ren turisttur i verdensrommet på en rakett som er utviklet av Bezos' selskap Blue Origin.

