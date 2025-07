I et innlegg på Truth Social viser Trump, som bruker Netanyahus kallenavn Bibi, til at statsministeren mandag er innkalt i en domstol for fortsettelsen av korrupsjonsrettssaken, som har pågått siden mai 2020. Trump kaller saken politisk motivert og sier den handler om «sigarer, en Snurre Sprett-dukke og en rekke andre urettferdige anklager».

– En slik heksejakt mot en mann som har gitt så mye, er utenkelig for meg. Han fortjener mye bedre enn dette, og det gjør også staten Israel, skriver Trump, som tar til orde for at rettssaken bør avlyses umiddelbart eller at Netanyahu bør benådes.

I innlegget skriver Trump at «Bibi og jeg har nettopp gått gjennom HELVETE sammen, i kamp mot en svært tøff og briljant langvarig fiende av Israel, Iran, og Bibi kunne ikke vært bedre, skarpere eller sterkere i sin KJÆRLIGHET for det utrolige hellige land. Alle andre ville lidd tap, ydmykelse og kaos».

Trump omtaler Netanyahu som en kriger som har oppnådd det ingen trodde var mulig i Iran.

– Vi kjempet, bokstavelig talt, for Israels overlevelse, og det finnes ingen i Israels historie som kjempet hardere eller er mer kompetent enn Bibi Netanyahu, skriver Trump.

Israels riksadvokat tok i 2019 ut tiltale mot Netanyahu for tillitsbrudd, bedrageri og bestikkelser. Korrupsjonssaken pågår fortsatt. I tillegg er Netanyahu under etterforskning i forbindelse med angivelige pengegaver fra Qatar.