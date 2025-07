Netanyahu vil besøke Trump i Det hvite hus

Den israelske statsministeren ønsker at besøket skal skje i løpet av de neste par ukene, ifølge tre israelske myndighetspersoner, skriver Axios.

Netanyahu har allerede besøkt Trump to ganger tidligere i år, i april og februar. Trump skal være positiv til et nytt besøk, sa pressetalsperson Karoline Leavitt under en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

USAs støtte til Israel under krigen mot Iran har ført de to regjeringslederne nærmere hverandre, og de anser begge resultatet og våpenhvilen som en stor suksess. Trump har forsvart Netanyahu.

– En slik heksejakt mot en mann som har gitt så mye, er utenkelig for meg. Han fortjener mye bedre enn dette, og det gjør også staten Israel, skriver Trump.

Iran har også erklært seier i krigen etter at landene ble enige om våpenhvile.

Den internasjonale straffedomstolen (ICC) har utstedt arrestordre på Netanyahu, men siden USA ikke er medlem av ICC er de ikke forpliktet til å følge ordren. Trump har tatt til orde for at rettssaken bør innstilles umiddelbart eller at Netanyahu bør benådes.