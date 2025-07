75-åringen tok over redaktørposten i Vogue i 1988, og skal ifølge blant annet People Magazine ha sagt på et personalmøte torsdag at hun kommer til å gi seg.

Wintour skal imidlertid ikke forlate magasinet helt. Hun vil fortsette i konsernet Code Nast, som utgir Vogue, som global innholdssjef, samt i en mer overordnet rolle i Vogue.

Gjennom arbeidet som Vogue redaktør, er Wintour er blant annet kjent for å arrangere de luksuriøse Met-gallaene ved Metropolitan Museum of Art i New York.

Hun ble også beryktet gjennom filmen «The Devil Wears Prada», som tok utgangspunkt i en bok med samme navn. Den var skrevet av Wintours tidligere assistent Lauren Weisberger, og karakteren Miranda Priestly skal være basert på Wintour.

Wintor, som opprinnelig er fra England, tok over som sjefredaktør i 1988 etter redaktør Grace Mirabella. Da hadde hun allerede vært redaktør i britiske Vogue i to år.

Selv om Wintor har lang fartstid i magasinet, er hun ikke Vogues lengstsittende sjefredaktør. Den tittelen går til Edna Woolman Chase som var sjefredaktør fra 1914 til 1952.