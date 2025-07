– Kanskje fristen blir utsatt, men det er en avgjørelse presidenten må ta, svarte Leavitt på spørsmål fra journalister torsdag.

Den siste beskjeden fra Trump var at han i forhandlinger med EU gikk med på å utsette datoen til 9. juli, som var den opprinnelige utløpsdatoen for tollpausen Trump innførte tidligere i vår.

Før det hadde han gitt EU bakoversveis og sagt at tollene kunne bli økt allerede fra 1. juni.

Den amerikanske presidentens toll-vingling har ført til at Wall Street Journal ga ham kallenavnet «taco-presidenten», kort for «Trump always chickens out».

