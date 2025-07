Regnbueflagg reduserer sykefravær

Juni er Pride-måneden, og det er igjen tid for å markere mangfold og inkludering. Men Pride handler ikke bare om fest og farger. For mange handler det om liv og død. For virksomheter handler det om noe så konkret som psykososialt arbeidsmiljø og hvordan godt psykososialt arbeidsmiljø reduserer sykefravær. Så derfor er vår påstand: Regnbueflagget reduserer sykefravær.

En arbeidsplass som aktivt viser at alle er velkomne, uansett kjønn, identitet eller legning, gjør mer enn å sende et symbolsk signal. Den bygger et miljø der ansatte tør å være seg selv, kjenner seg trygge og blir i stand til å bidra med hele sitt potensial. Dette er god psykososial forebygging, og det har effekt.

Det koster lite å flagge, men det kan bety alt for noen

Tallene er urovekkende. Ifølge Folkehelseinstituttet rapporterer LHBT+-personer betydelig høyere forekomst av psykiske plager enn resten av befolkningen. En landsomfattende undersøkelse fra 2023 viste at over halvparten av transpersoner har hatt selvmordstanker det siste året. Rundt én av fire har forsøkt å ta sitt eget liv. Dette er kolleger, ansatte og venner – og mange bærer dette i stillhet.

I en episode av Bedriftshelsepodden hadde vi besøk av Dan Bjørke, leder for Oslo Pride. Han beskrev en alvorlig utvikling, særlig for transpersoner, som møter stadig mer motstand og fordommer, også i arbeidslivet. Når samfunnsdebatten hardner til, blir det enda viktigere at arbeidsplassen er et trygt sted.

Vi i bedriftshelsetjenesten oppfordrer virksomheter til å vise støtte til skeive i juni. Det handler ikke om å være «woke», men om å være bevisst. Et regnbueflagg ved inngangen, på nettsiden eller i sosiale medier kan være det lille tegnet som gjør at en ansatt føler seg sett og trygg. Det handler om å vise at alle hører til.

Les også Strammer opp Høyre på sykelønn Seks fylkeslag i Høyre vil skjerpe partiets politikk for sykepenger. – Vi mener det må gjøres endringer i sykelønnsordningen, sier Mudassar Kapur i Oslo Høyre.

Når ansatte slipper å bruke energi på å skjule hvem de er, øker trivselen og lojaliteten. Et inkluderende arbeidsmiljø gir færre konflikter, lavere terskel for å si fra og færre sykemeldinger.

Det koster lite å flagge, men det kan bety alt for noen. Vi ser det i medarbeiderundersøkelser og i samtaler med ansatte: Inkludering virker. Det er helsefremmende.

Og i år er det ekstra viktig. Når en rekke amerikansk-eide virksomheter dropper Pride-markeringer av frykt for represalier fra verdens minst inkluderende og mest polariserende president, er det desto viktigere at norske virksomheter står støtt i det motsatte. Pride handler om verdighet, likeverd og retten til å leve uten frykt. Den kampen trenger tydelige allierte.

Regnbueflagget alene løser ikke alt, men det er en start. Det gjør en forskjell – også for sykefraværet.

Pål Lillebø

Konsernsjef i MDCO

Erna Harboe

Konsernoverlege i MDCO