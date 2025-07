Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Zohran Mamdani har vunnet det demokratiske ordførerprimærvalget i New York by. Det markerer fremveksten av venstrepopulistisk økonomisk politikk. Men kanskje enda viktigere er fremveksten av en venstre-motpol til MAGA-republikanerne. Gjør klar for folkerepublikken New York City.

Dette var første runde i et primærvalg med rangert stemmegivning, men Mamdanis ledelse er stor nok til at han blir Demokratenes ordførerkandidat i november.

Mamdanis hovedbudskap er økonomisk tilgjengelighet, noe som traff godt i en by som blir stadig mindre overkommelig for middelklassen.

Ironien er at denne såkalte tilgjengelighetskrisen skyldes mange år med sviktende styring under Demokratene. Husleiekontroll og begrensninger på utkastelser har ført til at utleiere fjernet titusenvis av leiligheter fra markedet. Økt minstelønn har hevet prisene på mat og andre basisvarer, mens kostbare fagforeningsavtaler holder kollektivtransporten ineffektiv og dyr. Klimapåbud og forbud har økt energikostnadene.

Mamdanis løsning er mer sosialisme: Enda høyere skatter på allerede overbelastede bedrifter og høyinntektsgrupper, statlig drevne dagligvarebutikker, gratis busstransport, og pålagt leiefrys. Disse tiltakene vil ikke virke etter hensikten, men de klinger godt i ørene til demokrater som allerede føler at New York ikke fungerer.

Den populistiske venstresiden utgjør åpenbare problemer for nasjonale demokrater som ønsker å bringe partiet tilbake mot sentrum.

Men republikanerne bør være forsiktige med å hånflire. Hvis Donald Trumps økonomiske politikk ikke leverer vekst og økte reallønninger, vil venstrepopulistene bli hovedalternativet.

DEMOKRATENES KANDIDAT: Zohran Mamdani taler under en pressekonferanse i Astoria Park i New York. Foto: Bloomberg

Financial Times

Statsminister Keir Starmers industristrategi markerer et viktig øyeblikk for britisk økonomi. Den tydelige retningen vil gi næringslivet og investorer trygghet til å ta langsiktige beslutninger. Det er et kjærkomment avbrekk etter et urolig år.

Die Welt

Det er åpen strid mellom to fløyer i det høyrenasjonalistiske partiet Alternativ for Tyskland: Fundamentalistiske og regjeringsvillige. Borgerlig side i politikken bør søke kontakt med de moderate. En del av partiet ønsker å bli regjeringsdyktig, mens en annen satser på total maktovertakelse. Nå utfordrer toppfolk noen av de mest ekstreme posisjonene, særlig i utenrikspolitikken. Men store deler av partiet viser fortsatt lojalitet til Putin, grotesk nok.

Dagens Industri

Sosialdemokratene går til valg på partileder Magdalena Anderssons høye tillit. Spørsmålet er om velgerne oppfatter et sprikende regjeringsalternativ på venstresiden som et tryggere valg enn et velprøvd høyrealternativ.

