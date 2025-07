USA og Iran er i kontakt, men ingen formelle forhandlinger er planlagt så langt, sier begge parter.

Det hvite hus' pressetalskvinne Karoline Leavitt sier at USA er «i tett kommunikasjon» med Iran og meklerne, men at det ikke er planlagt samtaler.

Det fortalte hun torsdag, dagen etter at Trump på Nato-toppmøtet i Haag onsdag sa at nye samtaler skal holdes «neste uke».

Irans utenriksminister Abbas Araghchi sa torsdag til den statlige kringkasteren IRIB at diplomatiet pågår og at det er kontakt via ulike kanaler.

– Men når det gjelder forhandlinger med USA, så vurderer vi fortsatt hva som er best for våre nasjonale interesser, sa Araghchi. Han la til at det ikke er gjort noen forpliktelser med tanke på gjenopptakelse av forhandlingene.

En planlagt sjette runde med samtaler mellom USA og Iran skulle holdes i Oman 15. juni, men ble avblåst da Israel to dager tidligere igangsatte angrep mot iranske mål. Siden sluttet også USA seg til angrepene mot Iran, før Trump natt til mandag norsk tid denne uken kunngjorde våpenhvile.