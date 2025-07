– Falske nyheter-journalister fra CNN og The New York Times bør få sparken, umiddelbart, skriver Trump med store bokstaver og tre utropstegn på Truth Social.

– Dårlige folk med onde hensikter, skriver han videre.

Det er meget uvanlig at en leder i et demokratisk land åpent tar til orde for at journalister må få sparken.

CNN, The New York Times og The Washington Post meldte tidligere denne uken at USAs bombing av iranske atomanlegg ikke gjorde så store ødeleggelser som Trump-administrasjonen har sagt. Mediene viste til kilder med kjennskap til en foreløpig etterretningsrapport fra Pentagons Defense Intelligence Agency (DIA).

Etter det har Trump tre dager på rad kritisert CNN og The New York Times i sosiale medier. The New York Times har opplyst at Trump har truet avisen med søksmål og krevd unnskyldning. Avisens advokat David McCraw har svart skriftlig at det verken blir snakk om tilbaketrekking av artikkelen eller gitt noen beklagelse.

– Vi fortalte sannheten etter beste evne. Det skal vi fortsette med, skriver McCraw.

Omfanget av angrepene er ennå ikke fullt kartlagt. USA, Israel og Irans utenriksminister mener det dreier seg om store ødeleggelser, mens Irans øverste leder Ali Khamenei avviser det. Inspektører har ikke fått tilgang til områdene.