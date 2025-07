Støre om Nato-sjefens melding til Trump: – Jeg er mot å smiske med folk

I den famøse meldingen gratulerte Nato-sjefen Trump og takket presidenten for «ekstraordinær» handlekraft etter at USA angrep Iran forrige helg. Ifølge Støre er det feil vei å gå.

– Jeg er mot å smiske med folk, jeg tror det er en dårlig strategi, men vi skal snakke med folk så de lytter til oss, sier han til NRK og legger til at han selv ikke har uttrykt seg sånn.

Men Støre ble selv kritisert for å ha smisket med Trump da han besøkte presidenten i Det hvite hus i fjor. Trump har uttrykt fascinasjon for kongelige, og Støre hadde da med seg et bilde av kong Harald som ung prins som gave til presidenten.

Støre mener at han ikke smisket.

– Nei, det er det ikke dekning for. Å ikke ta opp det vi er uenige om er ikke en form for smisking, sier han til kanalen.

Mange har både kritisert og forsvart meldingen Rutte sendt til den amerikanske presidenten før Nato-toppmøtet denne uken.

Jens Stoltenberg, Ruttes forgjenger som har blitt omtalt som «Trump-hvisker», ble også spurt om meldingen. Han sa til TV 2 at «det er viktig å gi anerkjennelse til innsatsen» Trump gjør.