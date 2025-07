– Vi må være forberedt på at USA gjennomfører tolløkninger mot Norge fra 9. juli. Det kan bety færre oppdrag for noen, tapte arbeidsplasser – og høyere priser. Situasjonen i verdensøkonomien understreker igjen hvor viktig trygg økonomisk styring er i vår tid, sa Støre under sin halvårlige oppsummerende pressekonferanse fredag.

Veksten i norsk økonomi ser ut til å være på vei opp, men verdensøkonomien har vært preget av uro.

– Vi mener det finnes gode muligheter for mer økonomisk samarbeid mellom Norge og USA – som begge vil tjene på. Dette understreket vi også tydelig for president Trump i Det hvite hus i april, sa Støre.