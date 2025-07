Saken oppdateres

Det bekreftet politiet på en hasteinnkalt pressekonferanse fredag ettermiddag.

Marius Borg Høiby ble pågrepet for vold mot sin daværende kjæreste i en leilighet på Frogner 4. august i fjor. Siden er han blitt pågrepet to ganger til, sist gang 18. november, like ved Skaugum.

På pressekonferansen sa politiadvokat Andreas Kruszewski at Høiby har vært avhørt flere ganger av politiet i løpet av høsten 2024 og våren 2025. Han er nå ferdig avhørt og har samarbeidet med politiet.

– Etterforskningen er nå ferdig gjennomført, sa han.

Over 20 siktelser

Siktelsen er oppdatert, og den er nå som følger: Ett tilfelle av voldtekt med samleie, to tilfeller av voldtekt uten samleie, fire tilfeller av seksuelt krenkende atferd, ett tilfelle av mishandling i nære relasjoner, to tilfeller av kroppskrenkelse, ett tilfelle av skadeverk, ett tilfelle av trusler, fem brudd på besøksforbud, ett tilfelle av forulemping av polititjenestemann og fem veitrafikkbrudd.

Høiby har erkjent å ha utøvd vold og ødelagt gjenstander i alkohol- og kokainrus mot kvinnen på Frogner, samt å ha truet en mann i 20-årene.

Det er et tosifret antall fornærmede i saken.

På spørsmål fra NTB bekrefter politiet at ingen i kongefamilien er avhørt, og at de ikke har hatt noen øvrig kontakt med kongehuset.

– Vår vurdering er at deres eventuelle forklaringer i svært liten grad vil bidra til å opplyse saken.

Høiby erkjenner ikke straffeskyld for de tre voldtektssakene.

– Politiet har gjort en svært grundig etterforskning. Det aller meste er henlagt. De har etterforsket en rekke fornærmede som ikke har vært kjent. Det er mellom 15 og 20 fornærmede, sier Høibys forsvarer Ellen Andenæs til NTB.

Elden om saken

– Våre klienter ble orientert om politiets vurdering kort tid før pressekonferansen, og vi har kun rukket å ha noen korte samtaler med de fornærmede vi representerer, sier Elden.

Han er bistandsadvokat for blant andre Nora Haukland.

– Politiet har foreslått tiltale for samtlige av våre klienter i Høiby-saken. Når det gjelder hva det er innstilt på tiltale for, så vil vi se nærmere på det sammen med klientene før vi eventuelt tar stilling til om det er grunnlag for å klage på den vurderingen politiet har gjort i sin innstilling.

Han sier at saken er en stor belastning for alle involverte.

– Når det gjelder Nora Haukland, så har hun samarbeidet med politiet hele veien og har forklart seg om hvordan relasjonen med Høiby har vært for henne, sier Elden.