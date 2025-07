– Vi har ingen planer om nye skatter i neste periode, sier statsministeren.

Han tok fredag imot pressen i hagen til statsministerboligen og benyttet anledningen til å angripe Høyre og Frp, som den siste tiden har overbudt hverandre i å love skattekutt.

– Skattekuttkonkurransen mellom Fremskrittspartiet og Høyre tar stadig nye vendinger: Først var det 60 milliarder, så var det 50 – og nå sier Frp at det uansett er for lite, sa Støre.

Advarer om velferdskutt

Støre mener at høyresiden må gjøre nye kutt i velferden og usosiale kutt hvis de skal få gjennomført løftene.

– Poenget er: De har gitt et løfte de ikke har råd til. Eller sagt på en annen måte: Som de ikke forteller oss hvordan de skal finansiere, sier Støre.

Selv har Arbeiderpartiet gitt et løfte om at de samlede skattene og avgiftene for bedrifter og personer ikke skal øke i neste periode.

– Jeg vil ikke utelukke at vi kan komme til å senke noen skatter, slik vi også har gjort i denne perioden, sier Støre.

– Men vi mener at det å gå ut før dette valget og ta 60 milliarder liksom, som er omtrent det dobbelte av det vi samlet bruker på kriminalitetsbekjempelse og politi, og si at det skal ut, det er uansvarlig. Det vil ikke vi, sier Støre.

Mener matvareprisene har økt for mye

Støre viser til at folk her til lands har fått bedre råd, at prisveksten reduseres, og at renten også er på vei ned.

Men han mener at matvareprisene har økt for mye.

– Vi har noen områder som vi virkelig tar tak i. Jeg forstår at folk er frustrert over at maten er blitt dyrere, sier Støre.

I forrige måned kalte statsministeren og næringsministeren inn lederne i dagligvarebransjen på teppet. Støre er ikke fornøyd med svarene han fikk.

– Veksten i matprisene har vært altfor høy, og jeg synes ikke forklaringene har vært gode nok, sier han.– Jeg vil si det i klartekst: Vi jobber med flere tiltak for å sikre at denne konkurransen gjelder, varsler statsministeren.

Drømmer om flertallsregjering

Slik situasjonen ser ut nå, kan Arbeiderpartiet bli nødt til å samarbeide med både SV og Rødt etter valget for å få flertall.

De kan fort kunne kreve økte skatter, i strid med løftet Støre har gitt.

Selv drømmer han om rent flertall til Arbeiderpartiet.

Min drømmeregjering er Arbeiderpartiet med 50,001 prosent. Jeg må jo tenke sånn, sier Støre.

Tollkrig

På den halvårlige pressekonferansen, som oppsummerer regjeringens politikk, kommenterte statsministeren også de varslede tolløkningene fra USA.

– Vi må være forberedt på at USA gjennomfører tolløkninger mot Norge fra 9. juli. Det kan bety færre oppdrag for noen, tapte arbeidsplasser – og høyere priser, sa Støre.

Veksten i norsk økonomi ser ut til å være på vei opp, men verdensøkonomien har vært preget av uro. Og en større handelskrig vil få konsekvenser for Norge.

– Det aller viktigste for Norge er å sikre at vi har ordnet og avtalt adgang til det europeiske markedet, understreket statsministeren.