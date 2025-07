Trump varsler at han nå vil prøve å innføre flere lover som tidligere har blitt stanset i rettssystemet.

– Takket være denne kjennelsen kan vi nå gå videre med en rekke saker som urettmessig har blitt underkjent på landsbasis, hevder han.

Bondi gleder seg

Justisminister Pam Bondi er også fornøyd med avgjørelsen.

– I dag ga høyesterett distriktsdomstolene beskjed om å stanse den endeløse rekken av landsdekkende forføyninger mot president Trump. Dette hadde ikke vært mulig uten utrettelig arbeid fra våre utmerkede advokater, skriver justisminister Pam Bondi på X.

– Justisdepartementet kommer til å fortsette å forsvare president Trumps politikk og hans myndighet til å innføre den, legger hun til.

Høyesteretten i USA har i dag et konservativt flertall, med seks konservative dommere og tre liberale dommere.

Ga foreldre medhold i skolestrid

Høyesterett tok fredag unna en rekke saker før de tok sommerferie. I en annen kjennelse avgjorde de ni dommerne at offentlige skoler må kunne la foreldre ta barna sine ut av timer der det undervises med bøker om skeive personer.

Flere foreldre i delstaten Maryland hadde saksøkt skolesystemet i Montgomery fylke, som ligger like utenfor Washington. Skolen i Montgomery introduserte i 2022 bøkene «Prince & Knight» og «Uncle Bobby's Wedding», to LHBT-bøker som skulle bedre gjenspeile fylkets mangfold.

Også denne saken ble avgjort med seks stemmer mot tre. Høyesterett slår fast at skolene sannsynligvis ikke kan kreve at barneskolebarn må delta i undervisning der såkalte LHBT-bøker brukes, dersom foreldrene har religiøse innvendinger mot materialet.

Ifølge AP er ikke avgjørelsen en endelig kjennelse i saken, men dommerne antydet sterkt at foreldrene kommer til å vinne til slutt.

Opprettholdt pornolov

Høyesterett har også opprettholdt en lov i Texas som krever at porno-nettsteder verifiserer at brukerne er over 18 år.

Høyesterettsdommerne avviser dermed saksøkernes påstand om at loven er i strid med ytringsfriheten.

Nesten halvparten av alle delstater har lignende lover om aldersverifisering for å beskytte barn mot pornografisk innhold. Loven i Texas ble innført i 2023, men har vært utfordret i rettsvesenet og endte altså opp i høyesterett.

Free Speech Coalition, en interesseorganisasjon for pornobransjen som sto bak søksmålet, er enig i at barn under 18 år ikke bør se på porno. Men organisasjon framholder at loven påfører voksne en urettferdig ytringsfrihetsbyrde fordi de avkreves personlig informasjon som kan være utsatt for hacking eller sporing.

Fredagens kjennelse fikk støtte fra seks av de ni høyesterettsdommerne. Avgjørelsen ventes å få betydelige konsekvenser for en rekke lignende lover rundt om i USA.

Det kan også stake ut kursen for politisk regulering av ytringer og innhold på nett i framtida.

Et ledende pornonettsted, Pornhub, har stoppet driften i flere delstater med henvisning til tekniske og personvernmessige hindringer knyttet til slik lovginving.