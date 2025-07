Trump kaller Powell dum

– Jeg ville vært glad om han går av hvis han vil det, fordi han har gjort en elendig jobb, sa Trump fredag.

Trump kalte sentralbanksjefen «dum» og sa at styringsrenten burde kuttes til 1 prosent.

Fredagens utfall mot Powell var det foreløpig siste i en rekke kritiske uttalelser som presidenten har rettet mot sentralbanksjefen.

Sentralbanksjefvervet i USA er på åremål. Powells åremål utløper mai neste år. Ny sentralbanksjef blir vanligvis kunngjort tre til fire måneder på forhånd.

Tidligere denne uken skrev The Wall Street Journal, med henvisning til ikke navngitte kilder med kjennskap til saken, at Trump kan komme til å kunngjøre hvem som blir landets neste sentralbanksjef allerede i sommer eller høst.

Skulle Trump kunngjøre Powells etterfølger så lang tid i forveien, vil det kunne undergrave Powells innflytelse fordi markedene i større grad vil se etter signaler fra den som skal overta jobben.

Trump har vist tydelig misnøye med at Powell ikke har villet senke renten, slik Trump har bedt ham om – en innblanding som er høyst uvanlig.

Tidligere i juni ga Powell beskjed om at sentralbanken holder styringsrenten uendret på mellom 4,25 og 4,5 prosent. Etter dette har Trump hintet om muligheten for å sparke ham før åremålet går ut, men han har også sagt at han ikke kommer til å gjøre det.