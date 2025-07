– Hvis Trump oppriktig ønsker en avtale, bør han legge til side den respektløse og uakseptable tonen overfor Irans øverste leder ayatolla Ali Khamenei og slutte med å såre hans millioner av hengivne tilhengere, skrev Irans utenriksminister Abbas Araghchi på X natt til lørdag.

Araghchi skriver at Iran aldri vil la andre bestemme landets skjebne.

– Det store og mektige iranske folk, som viste verden at det israelske regimet ikke hadde noe valg, men måtte løpe til «pappa» for å unngå å bli knust av våre raketter, tar ikke lett på trusler og fornærmelser. Hvis illusjoner fører til verre feilgrep, vil Iran ikke nøle med å avsløre sine virkelige evner, noe som utvilsomt vil sette en stopper for enhver vrangforestilling om Irans makt, skrev han.

Troende mann bør ikke lyve

Uttalelsen kom etter at Trump fredag skrev på Truth Social at han etter angrepet startet arbeidet med å lette på sanksjonspresset mot Iran, men at han ombestemte seg fordi Khamenei påsto at Iran hadde seiret over USA.

– Jeg jobbet med mulig fjerning av sanksjoner og andre tiltak som ville gitt Iran en mye bedre sjanse til rask og fullstendig gjenoppbygging. Men så ble jeg møtt med en erklæring full av sinne, hat og forakt, og avbrøt da umiddelbart alt arbeid med sanksjonslettelser og mer, skrev Trump.

Presidenten omtalte Khamenei som «den såkalte» øverste leder. «Som en troende mann, bør han ikke lyve» og si at Iran vant krigen, skrev Trump.

Kan angripe igjen

På et pressetreff i Det hvite hus fredag snakket Trump om Iran på nytt. Der sa han at han ikke utelukker å angripe Iran igjen, etter å ha blitt spurt om det kan bli aktuelt å bombe iranske atomanlegg på et senere tidspunkt, hvis det skulle vise seg å bli nødvendig.

– Opplagt, uten noen tvil, absolutt, sa Trump.

Trump sa at han ønsker at inspektører fra Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), som er FNs atombyrå, eller andre respekterte aktører, kan få inspisere Irans atomanlegg etter forrige helgs bombing.

Trump har avvist enhver antydning om at ødeleggelsene var mindre omfattende enn det han har hevdet. Så langt har ingen inspektører fått se på anleggene etter at Israel begynte angrepene mot Iran 13. juni.

IAEA kan bli nektet adgang

Onsdag sa IAEAs sjef Rafael Grossi at hans viktigste oppgave nå er å sikre at IAEAs inspektører kan gjenoppta arbeidet.

Men Irans nasjonalforsamling vedtok onsdag å suspendere samarbeidet med IAEA. Araghchi antydet fredag at Teheran kan komme til å avvise enhver anmodning fra Grossi om nye besøk til de iranske atomanleggene.

Trump har sagt at han fortsatt ønsker møter med Iran om veien videre. Men ifølge Det hvite hus er det så langt ikke planlagt noen nye møter mellom forhandlerne fra USA og Iran. Forrige møte skulle ha blitt holdt i Oman 15. juni, men ble avlyst da Israel gikk til angrep mot Iran.