Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Skatteøkninger fra den britiske Labour-regjeringen driver verdifulle skattebetalere ut av landet. Henley & Partners, som rådgir klienter om utvandring, anslår at rundt 16.500 millionærer vil forlate Storbritannia bare i løpet av 2025. Finansminister Rachel Reeves glemte tydeligvis at de rike har alternativer når det gjelder hvor de vil bo.

Taylor Swift skrev «So Long, London» etter et brudd med en brite – og det kan godt være at Londons velstående utenlandsboende nynner med på sangen mens de pakker koffertene.

Reeves presenterte i fjor høst et statsbudsjett som straffer rike utlendinger for å inngå et langvarig forhold med Storbritannia. Borte er ordningene som tidligere skjermet utenlandske inntekter og formuer fra britisk arveavgift, inntektsskatt og gevinstskatt.

Utvandringen utgjør den største netto utflyttingen fra noe land siden Henley og analysefirmaet New World Wealth begynte å følge med på millionærmigrasjon for ti år siden.

Disse velstående innbyggerne betalte allerede i snitt over 500.000 pund i skatt hvert år – og det uten å ta med virkningen av deres forbruk og investeringer i Storbritannia, ifølge revisjonsselskapet RSM.

Storbritannias tap er en gevinst for Sveits, Italia, Portugal og Hellas, som ifølge Henley har opplevd tilstrømming av millionærer – drevet av gunstige skatteregimer, en attraktiv livsstil og aktive investeringsprogrammer for immigrasjon. Det viser seg at det å leve godt andre steder kan være like tilfredsstillende som å skrive en hevnballade.

DRIVER RIKE UT AV LANDET: Labours finansminister Rachel Reeves Foto: Bloomberg

Les også Jan Petter Sissener: – Send Støre og Jens på første fly til Sveits Nå er det ikke lenger bare milliardærene som flykter. Sissener advarer om et skifte i norsk næringsliv.

Financial Times

Slutten på bankhemmelighold og bedre informasjonsutveksling mellom skattemyndigheter betyr at de rike ikke lenger kan plassere kapitalen i skatteparadiser og bo et annet sted. For de fleste land blir det stadig vanskeligere å holde både velstående nomader og vanlige velgere fornøyde.

Die Welt

Nato-landene øker sine forsvarsutgifter. Men hvor skal rekruttene til de store armeene komme fra? Tyskland er blitt et samfunn av overfølsomme individer, der selv et øyeblikks frustrasjon eller en enkel oppfordring om tålmodighet blir oppfattet som en grov belastning. Befolkningen mangler kampvilje.

The Economist

For første gang på flere tiår legger den rike delen av verden ut på et storstilt opprustningsprogram. Så store beløp kan omforme verdensøkonomien, både ved å belaste offentlige finanser og ved å flytte økonomisk aktivitet innad i landene.

Les også WSJ: – Nå gjenstår Ukraina Donald Trumps angrep på Iran har styrket USAs avskrekkingsevne. Neste fase er en beslutning om Ukraina, skriver The Wall Street Journal.