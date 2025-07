Trump: Vi har en kjøper av Tiktok

Trump meldte om kjøperen i et intervju med TV-kanalen Fox News søndag.

– Jeg tror sannsynligvis at vi trenger godkjennelse fra Kina, og jeg tror president Xi sannsynligvis vil gjøre det, sa Trump.

Han avslørte ikke hvem den angivelige kjøperen er, utover at det er «en gruppe velstående mennesker»

– Jeg skal fortelle dere om rundt to uker, sa Trump da han ble bedt om detaljer.

Trump har opp gjennom årene gjentatte ganger oppgitt en tidsramme på to uker for sine politiske beslutninger, uten at det nødvendigvis blir fulgt opp.

Trump forlenget tidligere i juni fristen med ytterligere 90 dager for når kinesisk-eide ByteDance må ha funnet en kjøper til Tiktok i USA.

En amerikansk lov om å forby Tiktok av hensyn til rikets sikkerhet med mindre selskapet selges til ikke-kinesiske eiere, skulle egentlig tre i kraft dagen før Trump ble gjeninnsatt som president i januar.

Trump skrev i sosiale medier 19. juni at han undertegnet en presidentordre som utsetter et slik forbud fram til 17. september.

Fristen har blitt forlenget to ganger tidligere.