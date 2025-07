Får etterlønn på over 1,6 millioner

Lørdag ble det kjent at Tonje Sagstuen (53) går av som sjef i Norsk Tipping etter premieskandalen i Eurojackpot fredag, der tusenvis av spillere feilaktig hadde fått varsel om milliongevinst. Nå bekrefter styreleder Sylvia Brustad at Sagstuen får seks måneders etterlønn, som tilsvarer mer enn 1,6 millioner kroner, melder VG.

Brustad skriver i en e-post til VG at styret mente et lederskifte var nødvendig og at det er riktig å gi seks måneders etterlønn «i denne ekstraordinære situasjonen».

Etterlønnen kommer på toppen av lønn i oppsigelsestiden på seks måneder.

«Styret har vært tydelig overfor Sagstuen på at vi mente lederskifte var nødvendig for å skape ro rundt selskapet og sikre gjennomføring av forbedringstiltakene som er iverksatt,» skriver Brustad i e-posten, ifølge avisen.

Sagstuen tiltrådte som adm. direktør i Norsk Tipping 27. november 2023.

Tidligere har hun vært ansvarlig redaktør i Oppland Arbeiderblad.

Den tidligere håndballprofilen har flere mesterskapsmedaljer blant sine meritter, inkludert sølvmedalje fra OL i 1992 og VM i 1997 samt bronsemedaljer fra VM i 1993 og EM i 1994. Hun spilte totalt 217 landskamper for Norge.