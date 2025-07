Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

Financial Times

Forrige uke ble spesielt utfordrende for Jay Powell. Donald Trump angrep den amerikanske sentralbanksjefen for ikke å kutte renten raskt nok, og kalte ham en dum person. Fed har et Trump-problem. Dersom Trump ønsker rentekutt, hjelper det ikke med stadige inngrep og kaotiske utspill.

Blant annet har Trump snakket om å utnevne en etterfølger til Powell, og det lenge før mandatperioden er over. Det vil skape en bekymringsverdig situasjon, med en slags skygge-sentralbanksjef. Det ville skape forvirring i markedene og forstyrre pengepolitikkens gjennomslagskraft.

Dessuten har ikke hele Trumps tollpakke trådt i kraft ennå. Det er uklart hvilke tollsatser som vil gjelde etter 9. juli, når fristen for handelspartnere til å reforhandle hans frigjøringsdag-toller utløper. Når disse tiltakene trer i kraft, vil prisene trolig stige ytterligere.

Hvis tollene og andre prisdrivere overrasker på oppsiden, kan det føre til en varig inflasjonsoppgang – ikke bare et engangshopp i prisnivået.

For øyeblikket virker det tryggest å holde renten uendret med all usikkerheten som råder. Men det innebærer også høy risiko for feil i pengepolitikken. Hvis sentralbanken hadde hatt mer klarhet i omfang og timing for tollene – og presidentens overordnede agenda – ville den hatt et langt bedre grunnlag for å vurdere risikoen ved å kutte renten tidligere. Presidenten bør innse at det dilemmaet sentralbanken står overfor, i stor grad er skapt av ham selv.

USIKKER INFLASJON: Når Trumps endelige tolltiltak trår i kraft, vil prisene trolig stige ytterligere, skriver Financial Times. Foto: Bloomberg

The Wall Street Journal

Et gjennomgående trekk ved Donald Trumps to presidentperioder er at han ikke tåler politisk medgang. Når ting går hans vei, har han en merkelig evne til å gi motstanderne muligheten til å ramme ham. Nå sist angrep han Thom Tillis for manglende støtte for budsjettpakken i Senatet.

Die Welt

Etter tre dager med landsmøte er det mer uklart enn noensinne hva sosialdemokratiet i Tyskland faktisk står for. Til tross for timeslange debatter og taler klarte ikke sosialdemokratene å finne et språk for den krisen de nå befinner seg i.

Dagens Industri

Lederskiftet i Liberalerna blir trolig den siste store endringen blant Tidö-partiene før valgåret. Det er lite trolig at noen av de andre partiene bytter ledelse nå. Nå må de sammen utarbeide en fremtidsagenda for neste mandatperiode.

