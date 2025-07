For at EU skal si ja til 10 prosent toll på de fleste varer fra Europa til USA, krever unionen at USA senker tollsatsene på varer i viktige sektorer som legemidler, alkohol, halvledere og passasjerfly, ifølge Bloomberg , som viser til kilder med kjennskap til forhandlingene.

Ifølge nettstedet presser EU for at USA skal innføre kvoter og unntak for effektivt å lette på tollsatsene på 25 prosent på biler og bildeler, og 50 prosent på stål og aluminium.

I mai kunngjorde USAs president Donald Trump at han vil innføre 50 prosent toll på alle varer fra EU dersom partene ikke blir enige om en handelsavtale innen 9. juli.

(©NTB)