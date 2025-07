Musk med nok et stikk mot Trump: – Griseparti

– Det er åpenbart med de vanvittige utgiftene i dette lovforslaget, som øker gjeldstaket med rekordhøye FEM BILLIONER DOLLAR, at vi lever i et ettpartisystem – PORKY PIG PARTY!!, skriver Musk i et innlegg på X.

«Porky pig party» kan oversettes til «griseparti». Porky Pig eller på norsk Pelle Pigg er en tegneseriefigur i Warner Bros-universet.

Videre skriver milliardæren, som er eier av Tesla, SpaceX og X-plattformen, at tiden er inne for et nytt politisk parti i USA «som faktisk bryr seg om folket».

Det er ikke første gang Musk offentlig har kritisert Trump. Tidligere i juni brøt det ut full ordkrig mellom de to i sosiale medier. Musk er særlig kritisk til Trumps budsjettforslag, som han mener ikke går langt nok i å kutte skatter og utgifter.