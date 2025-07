15 prosent færre konkurser: De økonomiske tapene økte kraftig

306 selskaper gikk konkurs i juni, en nedgang på 15 prosent fra samme måned i fjor.

Spesielt innen bygg- og anleggsbransjen er nedgangen markant. I fjor mistet rundt 2.150 ansatte jobben, mens i år var tallet bare 1.150.

– Etter en periode preget av økonomisk uro og høy konkursaktivitet ser vi nå en positiv endring, sier daglig leder i Fair Collection, Siri Jensen.

Færre rammes, men tapene øker

Samtidig vokser de økonomiske tapene. Estimert konkursomfang i juni var 2,8 milliarder kroner, opp fra 1,75 milliarder i fjor. Jensen peker på at det nå er færre konkurser, men større selskaper som går over ende.

Totalt 1.986 selskaper gikk konkurs i første halvår 2025, ned over 4 prosent fra samme periode i fjor. Til tross for økning i juni alene, er det samlede tapet lavere enn i 2024.

– Etter flere år med økende konkursomfang ser vi nå en utflating. Det er positivt, men utviklingen må følges nøye, sier Jensen.

Rentekutt kan gi drahjelp

Hun mener Norges Banks overraskende rentekutt i juni kan være starten på bedre tider.

– Rentenedsettelsen i juni kan bli et viktig vendepunkt for mange pressede virksomheter. Dette være et positivt signal for næringslivet og bidra til økt aktivitet blant forbrukerne, sier hun.