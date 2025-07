Trumps skattepakke kan bli utsatt

Lovforslaget behandles i disse dager i Senatet, og behandlingen har pågått siden mandag morgen.

USA-president Donald Trump har opprinnelig gitt senatet frist til USAs nasjonaldag 4. juli som er på fredag.

Tirsdag sa imidlertid Trump til journalister at han var åpen for å utsette fristen. Han rådet likevel republikanske senatorer til å stemme for forslaget, som han for øvrig tror blir vedtatt til slutt.

Republikanerne har flertall både i senatet og Representantenes hus, men marginen er liten. En tidligere versjon av forslaget har allerede blitt vedtatt i Representantenes hus.

Stadig flere republikanere har meldt sin misnøye mot Trumps forslag.

Pakken omfatter store skattekutt for USAs rikeste, i tillegg til økte bevilgninger til massedeportasjoner, grensekontroll og militæret, samt omfattende kutt i offentlige støtteordninger.