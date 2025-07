Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Tirsdag vedtok Senatet president Donald Trumps skatteforslag. Republikanerne sier det markerer starten på en ny økonomisk gullalder, mens Demokratene kaller det sløsete og grusomt. Begge tar feil: Forslaget måtte vedtas, men som en reform av velferdsstaten etter covid er det skuffende. Det beste med lovforslaget er den økonomiske forutsigbarheten for bedriftene.

Forslaget gjør de nedsatte marginalskattene fra 2017 permanente. Det gjelder også fradrag for bedrifter, økte bunnfradrag for arveavgift samt avskrivning av investeringer til forskning, utvikling og nye fabrikker.

Selv om forslaget i hovedsak viderefører dagens skattenivå, kan det gi et visst løft i veksten ved å gi bedrifter trygghet til å foreta langsiktige investeringer.

At ordningene blir permanente betyr også at Demokratene ikke lenger kan true med å la skattekuttene utløpe for å presse gjennom økt offentlig forbruk – eller skatteøkninger – fra Republikanerne.

En annen positiv nyhet er at forslaget fjerner skattefradrag for vind- og solenergiprosjekter som ble innført gjennom Inflation Reduction Act.

En negativ utvikling er derimot at MAGA-æraens republikanere imiterer Demokratene ved å bruke skattesystemet til industri- og sosialpolitikk.

Forslaget øker skattefradraget fra Chips Act for halvlederfabrikker fra 25 prosent til 35 prosent. Et nytt rentefradrag for billån gjelder kun biler montert i USA. Det er en støtte til én enkelt industri og et insentiv for mer gjeldsfinansiert forbruk.

Det er synd at Republikanerne ikke gikk lenger i reformene, som endring av ObamaCare-ordningen eller redusert føderal støtte til arbeidsføre voksne.

President Donald Trump ønsker å få lovforslaget han omtaler som One Big Beautiful Bill Act, gjennom i Kongressen før USAs nasjonaldag 4. juli. Nå må det tilbake til Representantenes hus for en ny avstemning i dag, onsdag 2. juli. Foto: Bloomberg

Financial Times

Donald Trump har erklært krig mot det globale handelssystemet. Nå har det vært sammenstøt på en ny front: Skattepolitikken. Lørdag gikk de andre G7-landene med på et amerikansk krav om å gi amerikanske selskaper unntak fra internasjonale skatteregler.

Die Welt

«Død over IDF» - det israelske forsvaret. Det ble ropt på Glastonbury-festivalen av hundretusener av ikke-troende under påvirkning av piller og alkohol. Denne døden er like illusorisk som drømmen om vestlige musikkfestivaler i et fritt Palestina. Palestinerne på Gazastripen er for det meste ortodokse muslimer som forakter vestlig musikk.

Dagens Industri

Forbrukersamvirket ble grunnlagt for 125 år siden som en reaksjon mot urimelige priser. I dag er Coop dyrest. Virksomheten hadde trengt en sterk eier som kunne ta ubehagelige, men nødvendige beslutninger.

