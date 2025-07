Trump:– Israel har gått med på 60-dager våpenhvile

USAs president Donald Trump har oppfordret Hamas til å akseptere det han omtaler som et «endelig forslag» om en 60-dagers våpenhvile med Israel i Gaza.

Uttalelsen ble publisert tirsdag kveld på Trumps plattform TruthSocial, hvor han også hevder at Israel allerede har godkjent forutsetningene for at avtalen kan tre i kraft.

Israels statsministerkontor og utenriksdepartement har så langt ikke kommentert Trumps utspill.

Trump ga heller ingen detaljer om innholdet i det foreslåtte våpenhvileforslaget, og tidligere forsøk på å mekle fram en avtale siden Israel brøt forrige våpenhvile i mars, har feilet.

Israel har tidligere sagt at de ville godta et forslag om en 60-dagers våpenhvile fremmet av Donald Trumps Midtøsten-utsending Steve Witkoff. Likevel har landet gjentatte ganger vegret seg for å akseptere en avtale som permanent avslutter krigen i Gaza, et av Hamas’ hovedkrav, noe som har ført til fastlåste forhandlinger, det skriver Financial Times.