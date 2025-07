Nytt klimamål: Vil kutte 90 prosent innen 2040

Målet er et viktig steg på veien for EUs overordnede langsiktige mål om å bli klimanøytrale innen 2050.

Så langt har EU-landene kuttet klimagassutslipp med 37 prosent sammenlignet med 1990-nivåer.

Det nye målet ble lansert mens store deler av Sør-Europa koker. Slike hetebølger forsterkes og skjer hyppigere som følge av menneskeskapte klimaendringer, ifølge eksperter.

Omstridt kvotegrep

Klimaorganisasjoner har i forkant vært kritisk til forslag i forhandlingene som gir smutthull, som de mener svekker målet. Forslaget som ble lansert onsdag, inkluderer 3 prosent fleksibilitet i beregningene fra 2036 til 2040. Det innebærer at medlemslandene kan telle internasjonale kvoter som kjøpes for å finansiere prosjekter utenfor Europa, for å oppnå sine egne mål.

Det kan for eksempel være treplanting eller andre prosjekter for fornybar energi. Klimaorganisasjoner- og forskere har sagt at slike kvotekjøp har begrenset effekt for å redusere totalutslippet av CO2.

Medlemsland også bruke karbonfjerning/negative utslipp for å nå sitt mål.

Tøffe forhandlinger

Målet om å kutte utslipp med 90 prosent ble først kunngjort i fjor. Men de siste månedene har det pågått tøffe forhandlinger mellom medlemslandene.

Italia foreslo 80 eller 85 prosent, mens Frankrike sådde tvil om det er realistisk for EU å nå målet om 90 prosent. I vår var det ventet at målet skulle lanseres, men Polen som hadde det rullerende formannskapet i EU da, nedprioriterte det. Dermed tok det enda lenger tid.

EU-kommisjonen håper at målet kan bli endelig vedtatt før klimatoppmøtet COP30 i Brasil i november. Målet skal diskuteres mellom medlemslandenes klimaministre i midten av juli før det er ventet at de vil gå inn for tiltakene 18. september. Men det kommer ikke til å bli endelig vedtatt før det også er behandlet av EU-parlamentet.

Klimaministeren positiv

Så sent som for noen uker siden meldte Norge inn sitt nye klimamål til FN. De norske utslippene skal ned med 70 til 75 prosent innen 2035.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) er positiv til EUs nye målsetting.

– Jeg er glad for at EU-kommisjonen foreslår et ambisiøst, men realistisk mål. Det viser at markedene vi eksporterer til, vil fortsette å gjøre det dyrere å slippe ut CO2. Da er vi helt avhengige av å omstille oss, sier han til NTB.

Milevis foran Norge

Generalsekretær i WWF Verdens naturfond Karoline Andaur mener EUs klimamål er mer utvannet enn ønsket, men fortsatt milevis foran Norge.

Hun peker på at regjeringen vedtok i vår at Norge skal redusere 70–75 prosent av sine utslipp innen 2035, uten et eget delmål for nasjonale utslippskutt. Norge har allerede et mål om å kutte norske utslipp med 90–95 prosent i 2050 – altså ti år etter EU skal ha kuttet sine utslipp med 90 prosent.

– Ekstremvarmen i Europa akkurat nå viser hvor viktig det er at alle land kutter sine utslipp raskt, for å unngå de mest dramatiske konsekvensene av klimakrisen, sier Andaur.