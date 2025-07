Trump truer Japan med 35 prosent toll

Den amerikanske presidenten er kritisk til Japans motvilje mot å godta import av amerikansk ris, samt ubalansen i bilhandelen mellom landene.

– Jeg er ikke sikker på at vi kommer til å inngå en avtale. Jeg tviler på det med Japan, de er veldig tøffe, sa Trump da han fikk spørsmål om bord på Air Force One.

Trump innførte i april en tollsats på 10 prosent fra de fleste handelspartnerne. Han kunngjorde også at USA var beredt til å sette en rekke tollsatser langt høyere, men disse ble satt på pause for å gi rom for forhandlinger.

Pausen utløper 9. juli, altså neste onsdag. Det betyr at forhøyede satser vil tre i kraft neste uke hvis landene ikke før den tid inngår avtaler med USA som avverger dette.

Foreløpig er kun to avtaler landet – en med Storbritannia og en midlertidig avtale der USA og Kina ble enige om å trappe ned handelskrigen i 90 dager.

Trump sier han akter å skrive et brev til Japan og be dem betale «30 prosent, 35 prosent eller hva det nå er» på grunn av det store handelsunderskuddet.

– Det er veldig urettferdig mot det amerikanske folket, sa han.

Japan, som er en viktig alliert og investor for USA, er underlagt den samme tollsatsen på 10 prosent som er pålagt de fleste andre handelspartnere. I tillegg kommer økte satser på biler, stål og aluminium.

Den japanske handelsutsendingen Ryosei Akazawa bekreftet i juni at det den femte runden med samtaler mellom landene ikke hadde gitt noen fremskritt.