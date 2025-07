6000 studenter på venteliste for studentbolig i Oslo

Det er en nedgang i antall studenter på venteliste for studentbolig sammenlignet med fjoråret, da 7500 sto på venteliste på samme tidspunkt.

– At køtallene har gått ned, kan tyde på at den historisk høye byggeaktiviteten til SiO de siste årene begynner å få effekt. Vi er glade for at vi kan tilby flere boliger, slik at det er litt lettere å få tak i bolig, sier administrerende direktør Andreas Berggren Eskelund i SiO til NTB.

Høsten 2025 vil SiO ha 1100 flere studentboliger tilgjengelig enn i fjor, og for studenter som fortsatt leter etter bolig i Oslo, har boligdirektør i SiO, Håvard Staff Brenno, noen råd:

– Jeg vil oppfordre til å ha is i magen, være aktiv boligsøker både hos SiO, i eget nettverk og på det private leiemarkedet. De som har mulighet til å vente litt med å flytte kan også søke på Nydalen Studentby, hvor vi åpner mer enn 300 nye studentboliger i oktober, sier Brenno.

SiO planlegger også å tilby midlertidige overnattingsløsninger og fordelaktige hotellpriser for studenter ved studiestart, slik at nye studenter kan komme til Oslo for å gå på visninger.

