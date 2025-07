Harvard risikerer milliardunderskudd

Det amerikanske prestisjeuniversitetet Harvard risikerer et årlig budsjettunderskudd på én milliard dollar dersom den amerikanske presidenten, Donald Trump gjennomfører varslede kutt i forskningsmidler, studentstøtte og skattefordeler. Det skriver Wall Street Journal, som har analysert universitetets regnskaper.

– Kan holde det gående en stund

Analysen tar for seg et «worst case-scenario» med full stans i føderal forskningsfinansiering, tap av internasjonale studenter og økt skatt på investeringsinntekter. Ifølge WSJ vil et slikt underskudd legge alvorlig press på Harvards årlige budsjett på 6,4 milliarder dollar.

– De har nok penger til å holde det gående en stund, men til slutt må de gjøre betydelige kutt. Du vil endre institusjonens fremtid, sier professor Robert Kelchen ved University of Tennessee.

Ifølge avisen vil universitetet i verste fall miste 700 millioner dollar i forskningsmidler, 240 millioner i skolepenger fra internasjonale studenter og 110 millioner i føderal studentstøtte. I tillegg kan en foreslått økning i skatt på investeringsinntekter bidra til det samlede underskuddet på én milliard dollar i året.

Selger unna private equity

Skolen har rundt tre milliarder dollar i kontantreserver og mulighet til å ta opp mer gjeld. I regnskapsåret 2024 gikk Harvard med 45 millioner dollar i overskudd, og universitetet lånte 750 millioner dollar i april for å dekke budsjettgap. 250 millioner dollar er satt av til å støtte rammede forskningsprosjekter.

Ifølge avisen har Harvard også vært villig til å selge deler av sine private equity-investeringer med rabatt. Våren 2025 solgte universitetet slike eiendeler for én milliard dollar, til syv prosent under bokført verdi, i en prosess som startet året før.

– Harvard står og ser utfor stupet, sier Ted Mitchell, leder for American Council on Education. Hvis rettssakene mot Trump-administrasjonen ikke lykkes, kan konsekvensene bli alvorlige og kanskje uopprettelige.