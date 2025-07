Axios: USA planlegger atomsamtaler med Iran i Oslo neste uke

To ikke-navngitte kilder tett på saken sier til Axios at USAs Midtøsten-utsending Steve Witkoff skal møte Irans utenriksminister Abbas Araghchi.

Verken Iran eller USA har bekreftet samtalene.

Dersom samtalene finner sted, blir det de første atomsamtalene mellom partene siden USA og Israel angrep iranske atomanlegg i juni.

Oslo ble tidlig i juni nevnt som en mulig arena for atomsamtaler, men avgjørelsen falt til slutt på Muskat i Oman. Det som skulle vært en sjette runde i atomsamtalene mellom Iran og USA 15. juni, fant imidlertid aldri sted ettersom Israel angrep Iran bare to dager før.

Senere gikk også USA til angrep på atomanlegg i Iran. Siden har president Donald Trump oppfordret Iran til å komme tilbake til forhandlingsbordet.

«Neste uke»

Under forrige ukes Nato-toppmøte i Haag sa Trump at det skulle holdes nye samtaler «neste uke».

Pressetalsperson i Det hvite hus Karoline Leavitt uttalte dagen etter at USA er i tett kontakt med Iran og meklerne, men hun avviste at det er planlagt samtaler.

Irans utenriksminister Abbas Araghchi har tidligere uttalt at diplomatiet pågår og at det er kontakt via ulike kanaler.

– Men når det gjelder forhandlinger med USA, så vurderer vi fortsatt hva som er best for våre nasjonale interesser, sa Araghchi for en uke siden. Han la til at det ikke er gitt noen løfter om en gjenopptakelse av forhandlingene.

Oslo-besøk

Samme uke som Israel angrep Iran, var Araghchi i Oslo for å delta på Oslo Forum, en samling der høytstående diplomater, meklere og eksperter fra rundt 50 land kommer sammen for å diskutere konflikthåndtering og fredsbygging.

Her møtte han statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Det er viktig at de etablerte forhandlingene fortsetter mellom Iran og USA, som er tilrettelagt av Oman. Det vil være positivt både for regionen og verden om de kommer til enighet, sa Støre etter samtalen med Araghchi.