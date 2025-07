Trump snur – vil la bøndenes arbeidere bli

Han vil også samarbeide mer hotellbransjen om saken.

Trump kom med uttalelsene i en tale på delstatsmessen i Des Moines i Iowa torsdag.

Presidenten forteller at han samarbeider med innenriksdepartementet for å hjelpe bønder som er avhengige av arbeidsinnvandrere for sine sesongbaserte behov.

Trumps minister for innenlands sikkerhet, Kristi Noem, har fulgt opp presidentens strenge innvandringspolitikk og ledet en innsats for å deportere personer som har krysset grensen til USA ulovlig.

Dette har ført til klager fra bønder om at avlingene deres er i fare på grunn av mangel på arbeidskraft.

– Hvis en bonde er villig til å gå god for disse menneskene på en eller annen måte, Kristi, tror jeg vi bare må si at det er greit, ikke sant? sa Trump på messen i Iowa.

Delstaten har jordbruk som hovednæring.

– Vi ønsker ikke en situasjon der vi fjerner alle arbeiderne fra gårdene, sa Trump videre.

