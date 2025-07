En suppe uten styring og kontroll

Statens lotteri- og stiftelsestilsyn (Lotteritilsynet) har et utydelig og ullent mandat fra sin eier, Kulturdepartementet. Dette har bidratt til at Norsk Tipping har hatt en rekke fatale driftsproblemer i år, noe som har ført til at det norske folk har mistet tilliten til dem. Den bakenforliggende årsaken til samtlige av disse katastrofene synes å være omfattende systemsvikt i kombinasjon med menneskelig svikt og fravær av kontrollrutiner.

Nå venter Norsk Tipping i spenning på sin fjerde bot, på like mange måneder

Hva har Lotteritilsynet gjort for å forebygge og forhindre alle disse katastrofale hendelsene som i stor grad betegnes som systemfeil? Tilsynelatende ingenting. Hittil har vi kun fått høre at Lotteritilsynet har ilagt Norsk Tipping noen store millionbøter. Greit nok, men hva har de utført av tilsyn og kontroll for å sikre statsmonopolistens kjernevirksomhet og ivaretagelse av kundenes interesser? Tilsynelatende ingenting.

Les også Dette sa toppsjefen like før sjokk-exiten Norsk Tipping leverer hvert år flere milliarder inn i statskassen. På toppen satt, inntil sjokk-exiten lørdag kveld, den tidligere håndballproffen Tonje Sagstuen. Les hennes siste intervju som Norsk Tipping-sjef her.

Har Lotteritilsynet reflektert over Pengespilloven §32: «Ved brudd på denne loven eller vedtak fastsatt med hjemmel i loven, kan Lotteritilsynet pålegge den ansvarlige å rette det ulovlige forholdet eller fastsette at den ulovlige virksomheten skal opphøre eller stenge.»

Hvert år mottar Lotteritilsynet et tildelingsbrev som meddeler kommende års budsjett for virksomheten og gir styringssignaler for hva som skal prioriteres kommende år. I tildelingsbrevet for 2025 (datert 30. januar 2025) står det ikke et eneste ord om noen form for tilsyn eller kontroll av Norsk Tipping. På Lotteritilsynets hjemmeside skriver de: «Tildelingsbrevet er vårt viktigaste styrande dokument». Her synder Lotteritilsynets direktør Atle Hamar på det groveste.

Uansett hva Kulturdepartementet måtte pålegge Lotteritilsynet å gjøre eller unnlate å pålegge dem, har Lotteritilsynet likevel et tydelig ansvar for å følge opp kjernevirksomheten hos Norsk Tipping. Dette slår både Pengespilloven og forskrift til Pengespilloven fast. Det blir derfor skivebom fra Lotteritilsynet når de tilnærmet utelukkende legger Kulturdepartementets tildelingsbrev til grunn for sin virksomhet.