Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Kongressen har vedtatt Donald Trumps skattereform, og markedene pustet lettet ut etter en jobbrapport fra Arbeidsdepartementet. Rapporten avslører likevel en underliggende usikkerhet forårsaket av Trumps politikk. Det gjør det desto viktigere å få på plass handelsavtaler raskt og få fortgang i dereguleringen.

Arbeidsmarkedet er ikke i ferd med å kollapse, men det viser tydelige svakhetstegn.

Dette understreker behovet for å redusere politisk usikkerhet for å stimulere til investering og ansettelser. Å få vedtatt budsjettforslaget vil fjerne skatteusikkerhet og gi en viss vekstimpuls. Men temaet handel henger fortsatt over økonomien og påfører forbrukere og bedrifter ekstra kostnader – selv om det ikke nødvendigvis vises direkte i inflasjonstallene.

Trump-administrasjonen fremhever en handelsavtale med Vietnam. Men det finnes fortsatt ingen handelsavtale med Europa eller Japan, og Trump har truet med å øke tollsatsene på japanske varer.

Å øke tollene vil ikke få sentralbanken (Fed) til å kutte renten. Trump legger skylden på Fed-leder Jerome Powell for at økonomien har svekket seg, men problemet handler ikke om kostnaden eller tilgjengeligheten på penger. Et rentekutt på 200 basispunkter, slik Trump ønsker, vil trolig gi økt inflasjon og høyere obligasjonsrenter – som igjen gjør det dyrere for USA å låne penger.

Det kan finnes argumenter for et rentekutt på Feds møte i slutten av juli, dersom inflasjonen holder seg lav. Men det vil ha liten effekt på økonomien. Det viktigste er å fjerne den politiske usikkerheten – og det er presidentens ansvar.

ØKONOMIEN VISER SVAKHETSTEGN: Her Boeings fabrikk i Everett i delstaten Washington. Der lager industriselskapet store fly av typen 747-8. Foto: NTB

Financial Times

Dette skulle vært uken der den britiske regjeringen viste at den tok tak i to nøkkelprioriteringer: Reform av velferden og helsetjenesten. I stedet ble det en katastrofal uke for Labour, der statsminister Sir Keir Starmer ikke klarte å gi sin finansminister politisk ryggdekning.

Die Welt

Av tyske journalister stemmer 41 prosent på De grønne, mens ingen stemmer på Alternativ for Tyskland. Dette fører i praksis til en begrensning av meningsmangfoldet. De som ikke passer inn i det rådende verdensbildet blir ikke bare ekskludert – de blir også moralsk diskreditert.

Dagens Industri

Problemet med statsråder og statssekretærer som gjør tvilsomme aksjehandler viser ingen tegn til å forsvinne. Statsminister Ulf Kristersson burde være opprørt. Bare mistanken om at ledende beslutningstakere i regjeringen har satt egen privatøkonomi foran landets interesser, er alvorlig.

