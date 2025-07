Nederland: Russland bruker kjemiske våpen

Nederlands forsvarsminister Ruben Brekelmans sier at etterretningen blant annet har avdekket at Russland slipper stridsgassen klorpikrin fra droner. Gassen gjør at man kveles og har blitt brukt for å få ukrainske soldater opp av skyttergravene så de kan bli skutt.

– Hovedkonklusjonen er at vi kan bekrefte at Russland intensiverer bruken av kjemiske våpen, sier Brekelmans til Reuters.

I mai i fjor anklaget også USA Russland for å ha brukt kjemiske våpen, blant annet klorpikrin. Russland avviste den gang anklagene, men har foreløpig ikke svart på henvendelsen fra Reuters.

Brukt 9000 ganger

Informasjonen er innhentet av både nederlandsk og tysk etterretning, bekrefter det nederlandske forsvarsdepartementet i en pressemelding.

I tillegg til den kraftigere og mer alvorlige bruken av klorpikrin har det lenge vært kjent at tåregass brukes av russiske styrker i Ukraina, ifølge etterretningstjenestene.

Minst 9000 ganger har Russland brukt kjemiske våpen siden fullskalainvasjonen av Ukraina startet i februar 2022, ifølge det ukrainske forsvarsdepartementet.

Forbudt

Klorpikrin er forbudt å bruke i krig. Tyske styrker brukte gassen mot de allierte under første verdenskrig, den gang en av verdens første bruk av kjemiske våpen.

Klorpikrin er dødelig i store mengder i trange rom. Minst tre personer er døde som en direkte følge av kjemiske våpen, ifølge Ukraina. Men langt flere er døde som følge av at de har måttet flykte fra tilfluktsrom og bunkere og ut på slagmarken som følge av det skadelige og kvelende stoffet, ifølge Ukraina.

Klorpikrin er på Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpens (OPCW) liste over forbudte kvelningsgasser. De arbeider for at bestemmelsene i Kjemivåpenkonvensjonen (CWV) fra 1997 overholdes.

Stoffet kan gi alvorlig irritasjon på huden, øyene og i halsen. Dersom det blir inhalert, kan det føre til brannskader i munnen og magen, oppkast og kvalme, samt pustevansker.