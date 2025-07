Russland følger nøye med på Trump

USAs president Donald Trump sa at han var skuffet over Putin etter deres telefonsamtale torsdag. Trump sa at han ikke tror at Putin ønsker å avslutte krigen i Ukraina.

På spørsmål om kommentarene fra Trump svarte Putins talsperson Dmitrij Peskov:

– Russland følger nøye med på alle uttalelser fra USAs president Donald Trump.

Han kommenterte ikke den kritiske tonen fra Trump.

– Putin har sagt til Trump at Russland venter å bli enige om en dato for en tredje runde med fredssamtaler med Ukraina, sa Peskov.

Tidligere runder med fredssamtaler ble holdt i mai og juni.

Foreløpig er det ikke mulig å nå ukrainske mål gjennom diplomati, ifølge Kreml.

– Vi er interessert i å nå våre mål i løpet av den militære spesialoperasjonen, og vi foretrekker å gjøre det gjennom politiske og diplomatiske kanaler, sa Peskov videre.

– Men fram til det er mulig, fortsetter vi spesialoperasjonen, sa han.

Russiske myndigheter bruker begrepet spesialoperasjon om landets krigføring i Ukraina.