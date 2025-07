Økonomer tror Norge kan leve godt med Trump-toll

– Vi må være forberedt på at økningene i tollsatsene fra 9. juli vil bli gjennomført. Når det er sagt, så har Norge gjort det klart til USA at vi ikke ser grunnlag for tolløkningene. Det er viktig med like konkurransevilkår, sier Myrseth.

Handelstall for april og mai, etter at Trump innførte 10 prosent toll, viser ingen store utslag, sier Dørum.

– Vi har noen stemningsrapporter, og de tyder på at fremtidstroen i norske bedrifter har gått litt ned, men uten at det har fått dramatisk utslag, sier han.

– Det meste av det vi har sett av beregninger, tyder på at det kortsiktige bildet ikke er ekstremt dramatisk, men med forbehold om at noen enkeltindustrier kan bli truffet ganske hardt, sier Dørum.

Liten andel

– Det er en veldig liten andel av norsk eksport som går til USA, og dermed så er det også i utgangspunktet en liten andel av norsk eksport som vil bli rammet av høy tollsats, sier Haugland.

– Vi eksporterer også varer som fortsatt vil være etterspurt i USA, som fisk og høyteknologisk utstyr til for eksempel offshoreindustrien. Dette vil nok bli etterspurt selv om det blir dyrere for amerikanerne å kjøpe dem, tror hun.

– Er det varer der det fins gode alternativer, kan det hende at man må sette prisene ned for å kompensere for tolløkningen. Er det varer som amerikanerne av en eller annen grunn ikke kan klare seg uten, som for eksempel spesialiserte varer til forsvarsindustrien, så er det ikke opplagt at man verken vil se volumeffekter eller priseffekter for den norske produsenten, sier Dørum.

– Trumps taktikk

Rent generelt er imidlertid Dørum bekymret over hvilke følger Trumps politikk kan få.

– Det som skjer nå, ikke bare i handelspolitikken, men også i sikkerhetspolitikken og den økonomiske politikken globalt, er dypt bekymringsfullt for en liten åpen økonomi som den norske, sier han.

Norske bedrifter med produksjon i land som får enda høyere tollsatser enn Norge, og som eksporter til USA, kan bli rammet hardt, frykter Haugland.

– For dem blir det krevende i form av økte kostnader, men også fordi det er så høy usikkerhet om hvor lenge dette vil vedvare og om risikoen for at tollsatsene vil stige enda mer, sier hun.

– Uforutsigbarhet er jo en viktig del av Trumps taktikk, men en stor del av kostnadene vil nok tilfalle amerikanerne selv, sier Haugland.