Inspektørene ble kjørt ut av landet fredag til tross for at flytrafikk går som normalt igjen etter tolvdagerskrigen med Israel, opplyser to kilder til den amerikanske storavisen.

Tidligere denne uken suspenderte Iran samarbeidet med Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA).

IAEA bekrefter at deres inspektører har forlatt landet og er på vei til hovedkvarteret i Wien.

Inspektørene har ikke fått tilgang til atomanleggene siden Israel angrep landet 13. juni. Siden da har inspektørene vært bosatt i Teheran.

Iran har vært kritiske til IAEA helt siden både Israel og USA angrep iranske atomanlegg. Landet er spesielt kritisk til at byrået ikke har fordømt angrepene.

Iran avviser påstander fra Israel og USA om at landet var i ferd med å utvikle en atombombe før Israel angrep landet for snart to uker siden.

Iran insisterer på at landet har all rett til å ha et sivilt atomprogram.