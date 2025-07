– Vi i Ukraina er takknemlige for alt støtten vi får. Den hjelper oss med å beskytte liv og sikre vår frihet og uavhengighet, skriver Zelenskyj på X.

– Vi har oppnådd mye sammen med USA, og vi støtter alle anstrengelser for å stanse drapene og gjenopprette en rettferdig, varig og verdig fred. Det er behov for en edel fredsavtale.

Han skriver at de to presidentene diskuterte russiske luftangrep og utviklingen ved fronten. Videre heter det at partene ble enige om å styrke samarbeidet om ukrainsk luftvern.

– Vi hadde en detaljert samtale om forsvarsindustriens kapasitet og felles produksjon. Vi er klare for direkte prosjekter med USA og mener at dette er kritisk viktig for sikkerheten, skriver Zelenskyj.

Trump selv har ennå ikke kommentert samtalen.

Stort russisk angrep

Axios-journalist Barak Ravid skriver på X at samtalen skal ha vart i rundt 40 minutter.

Samtalen skjedde bare timer etter det Zelenskyj omtalte som ett av Russlands største angrep så langt i krigen. Minst én person ble drept og 26 andre ble såret, ifølge ukrainske myndigheter.

Angrepet skal ha skjedd rett etter at Trump snakket med Putin på telefon torsdag, ifølge Ukrainas utenriksminister Andrij Sybiha.

Holder tilbake våpenleveranser

Zelenskyj har de siste dagene uttrykt et ønske om å diskutere den amerikanske avgjørelsen om å holde tilbake våpenleveranser til Ukraina. Zelenskyj skriver fredag ingenting spesifikt om at partene diskuterte avgjørelsen.

Den amerikanske beslutningen ble kunngjort natt til onsdag, og begrunnes med at landet må sette sine egne interesser først. Ikke navngitte kilder sier dessuten at en gjennomgang i forsvarsdepartementet har vist at USA har for få våpen på lager.

USA har forsynt Ukraina med våpen og forsvarsmateriell til en verdi av omtrent 660 milliarder kroner siden Russland gikk til full krig mot landet i februar 2022.

Trump snakket med Putin

Trumps samtale med Zelenskyj skjedde dagen etter at den amerikanske presidenten snakket med Putin torsdag. Den samtalen beskrev Trump selv som skuffende.

– Jeg oppnådde ingen framgang med ham i det hele tatt, sa Trump i en kort kommentar til journalister før han gikk om bord i presidentflyet Air Force One for å reise til Iowa torsdag.

Samtalen varte i nesten en time, ifølge Kreml-talsperson Jurij Usjakov. Det var den første mellom Trump og Putin siden 14. juni, og den femte siden Trump ble president igjen i januar.

Putin skal ha fortalt Trump at han fortsatt ønsker en diplomatisk løsning på krigen, men at han ikke ønsker å vike fra Russlands mål i krigen. Samtidig skal Trump ha gjentatt sitt ønske om å få en rask løsning på krigen, som nå har vart i over tre år.

De skal ikke ha snakket om den amerikanske våpenstansen, ifølge Usjakov.