Regjeringen velger billigste løsning for å rehabilitere Nationaltheatret

Regjeringen har valgt en løsning med rehabilitering av dagens bygning, og etablering av scenefasiliteter som ivaretar teaterdriften under byggeperioden, og som senere vil være permanente biscener.

– Dette er en fremtidsrettet og god løsning for Nationaltheatret. Dette er det såkalte minimumsalternativet som er anbefalt i kvalitetssikringsrapporten. Valget bygger på et solid kunnskapsunderlag om hvordan Nationaltheatrets behov kan løses innenfor et forsvarlig kostnadsnivå, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap).

Nå skal regjeringen se nærmere på spørsmål om hvor biscenene skal ligge, og på hvordan man kan sikre teaterdriften samtidig som rehabiliteringsprosessen foregår.

God dialog

– Vi har god dialog med Nationaltheatret om teaterets behov. Denne dialogen skal vi fortsette når vi nå skal inn i en avklaringsfase, sier Jaffery.

En viktig del av avklaringene som skal gjøres er beslutning om hvor biscenene skal ligge.

– Mange er engasjert i spørsmålet om Nationaltheatret, det er jo hele Norges teater. Derfor har det vært viktig for oss å sikre fremdrift, og det vil det også være fremover, opplyser Jaffery.

Håper på rask behandling

– Jeg er glad for at kulturministeren nå, etter at regjeringen har somlet bort fire år, omsider har tatt en beslutning. Jeg håper hun også snart sier at vi skal ha en scene på Økern. Det er avgjørende at dette gir teateret et løft, det må prosessen nå legge opp til. Jeg håper regjeringen legger opp til å levere en sak til Stortinget så raskt som mulig, så vi kan ta de avgjørende skrittene videre for teateret kort tid etter valget, sier Grunde Almeland (V), som er leder av familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

Diskusjonen om rehabiliteringen av Nationaltheatret har pågått i årevis. I 2022 satte Statsbygg den planlagte rehabiliteringen på vent, og i fjor ba daværende finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) om at et såkalt minimumsalternativ utredes.

Rapport kritisk

Statsbygg anbefalte en løsning der det i tillegg til rehabilitering og skulle bygges biscener under Tullinløkka med en prislapp på nær 10 milliarder kroner. I en rapport konsulentselskapet Marstrand la fram i mai – på oppdrag fra Kultur- og likestillingsdepartementet og Finansdepartementet – ble dette alternativet ikke anbefalt.

Det finnes rimeligere alternativer enn de tre som Statsbygg har utredet, het det i rapporten, som anbefalte et såkalt minimumsalternativ. Det er dette alternativet regjeringen nå har valgt.

