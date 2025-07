– Det må jo være verdens dyreste parkeringsplass, det greiene her. Er det noe som er dyrere enn dette?, sier Ragnar Sollie til VG.

Han planla å parkere bilen i Kvadraturen P-hus i Oslo sentrum i to døgn, men han ombestemte seg da han så prislisten og regnet ut at det ville koste ham 4680 kroner å sette fra seg bilen der i ett døgn.

Måtte betale 7092 kroner

En fredag kveld i slutten av juni kom Evelyn Henriksen til Oslo etter en lang kjøretid fra Voss. Hun forteller til Avisa Oslo at hun var helt utslitt og ville legge seg på hotellet for å sove. Derfor fant hun fram til nærmeste parkeringskjeller, Kvadraturen P-hus.

Hun var forberedt på at det kunne bli dyrt, men ante ikke at timesprisen, etter de første tre timene, tikket av gårde med 200 kroner. Da hun hentet bilen etter et døgn og 15 timer, måtte hun betale 7092 kroner.

«Hva slags signal sender det når parkering i Oslo koster mer enn en ukes ferie i Syden?» spør Jan-Roger Søhus i et debattinnlegg i Aftenposten.

Turister betalte 12.680 kroner

Søhus forteller i innlegget at noen turister som besøkte Oslo endte opp med å måtte betale 12.680 kroner for noe over to døgns parkering, og har bilde av skjermen på betalingsautomaten.

De fleste parkeringshusene til parkeringsselskapet Aimo Park i Oslo har en makspris for døgnparkering, slik Kvadraturen P-hus hadde inntil nylig. 17. juni fjernet selskapet døgnprisen og innførte løpende takster døgnet rundt.

Årsaken er ifølge John Lien, administrerende direktør i Aimo Park, økende etterspørsel som følge av at to nærliggende parkeringshus har stengt.

– For å sikre bedre rullering og tilgjengelighet for flere, valgte vi å fjerne maksprisen per døgn. Dette tiltaket gjør det mulig å prioritere korttidsparkering for kunder som skal på møter, restaurantbesøk eller andre ærend i sentrum, sier Lien til Avisa Oslo.

– Vi forstår at høye parkeringskostnader kan oppleves negativt, særlig for besøkende. Samtidig er det viktig å balansere behovet for tilgjengelighet, skriver Lien til VG.

