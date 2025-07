Det må antas at skattemyndighetene i fremtiden vil få kapasitet til å føre kontroll med samtlige skattemeldinger. Skattytere som spekulerer i oppdagelsesrisiko, og bevisst oppgir uriktig informasjon, vil sannsynligvis gå en tung tid i møte. Flere enn før vil oppdage at en skatterettslig løsning ikke nødvendigvis er akseptert eller korrekt, selv om henvendelser fra skattemyndighetene tidligere har uteblitt.

Mindre pisk

Etterlevelse av regelverk sikres bedre med hjelp enn med pisk. Skatteetaten har derfor styrket veiledningen, og sørger for at systemet for skattemelding kontinuerlig forbedres. Nå som biler kan kjøre og levere seg til kunden på egenhånd, er det ikke utenkelig at mer kompliserte skattemeldinger i fremtiden ordnes automatisk, etter at det er gitt tilgang til vedlegg og informasjon.

Så lenge ordningen med skattemelding består, vil nok skattyteren være ansvarlig for innholdet. Feil kan forekomme, og det er risiko for reaksjoner som tilleggsskatt, selv ved rene forglemmelser, misforståelser av regelverket og ubevisste feil. Unntak gjelder ved unnskyldelige forhold, og blant annet ved «åpenbare regne- eller skrivefeil». Rammene for disse unntakene er imidlertid snevre, og blir stadig utfordret av skattemyndighetene.

I en fersk dom fra Borgarting lagmannsrett ble et selskap ilagt tilleggsskatt på 6,8 millioner kroner, etter at en feilføring på 155 millioner kroner ble avdekket i skattemeldingen. Et utilsiktet «feilklikk» i en rullegardinmeny i et dataprogram førte til at feil tall ble stående i den aktuelle fradragsposten. Skatteetaten var enig i at skattyter ikke hadde intensjon om å spare skatt. Retten fant likevel vedtaket om tilleggsskatt gyldig, fordi tilfellet ikke ble ansett som en "regne- eller skrivefeil". Resultatet i saken kan bli annerledes i en eventuell ankesak, men statens regeltolkning er i alle tilfeller en tankevekker.

Dagens regelverk ble utformet i en tid der man utfylte selvangivelser på papir. Det er imidlertid ikke mindre grunn til å skjerme skattytere for straff ved utilsiktede feil også i fremtiden. Dette gjelder uavhengig av om det er skattyter selv som handler, eller om man overser åpenbar feil utført maskinelt. Det kan også hevdes at anvendelsesområdet for unntak bør utvides noe, ettersom kontrollhensynet blir mindre fremtredende i takt med skattemyndighetenes forbedring av systemer for å oppdage feil.

Det er også grunn til å foreta en ny vurdering av forholdsmessighet og bruk av faste satser for tilleggsskatt der unntakene ikke er aktuelle. Dette gjelder særlig dersom feilen ikke leder til noen umiddelbar skattefordel. Regelverket må som alltid finne balansen mellom å bidra til etterlevelse og ivareta rettsikkerheten, og den allmenne rettsfølelsen for borgerne.