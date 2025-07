Over 146 millioner kroner i fotoboks-bøter hittil i år

Nye tall fra Politiets automatiske trafikkontrollsenter (ATK) viser at over 156 millioner kjøretøy ble kontrollert i landets fotobokser første halvår 2025. Dette resulterte i 34.719 forenklede forelegg og bøter på over 146 millioner kroner.

Tallene kan fremdeles øke, ettersom 9.200 saker fortsatt er under behandling. I tillegg til foreleggene har politiet skrevet 1.360 anmeldelser, og 243 personer har mistet førerkortet.

Både antall bøter og bøtesum er imidlertid lavere enn samme periode i fjor, da den samlede bøtesummen var på over 175 millioner kroner.

Seksjonssjef Inger Torill Lindseth Mahle ved ATK-senteret ser en positiv trend de siste årene:

– Jeg tolker tallene slik at fotoboksene virker, siden andelen kontrollerte går opp og de som blir tatt av fotoboks går ned, skriver Mahle til NTB.

Fotoboksene, som er strategisk plassert på ulykkesbelastede strekninger og områder med potensial for høy fart, viser seg å være et effektivt trafikksikkerhetstiltak. Ifølge ATK gir fotoboksene 30–50 prosent færre drepte og hardt skadede, og der det er strekningsmålinger er antallet halvert.