Den tyske regjeringen vurderer omfattende subsidier for å redusere strømprisen for landets tungindustri, i et forsøk på å gjenopplive økonomien etter en lang periode med stagnasjon.

Ordningen kan koste staten rundt 4 milliarder euro over tre år, ifølge FT.

– Vi utvikler et gjennomførbart konsept som vi vil koordinere internt i regjeringen og følge tett opp i samarbeid med EU-kommisjonen, opplyste økonomidepartementet, ifølge FT.

Planen er utformet av økonomiminister Katherina Reiche, tidligere energitopp og medlem av CDU. Hun ønsker å utvide støtteordningen fra dagens 350 selskaper til 2.200, og finansiere opptil halvparten av deres strømregninger. Ordningen er ment å støtte sektorer som kjemi, glass og plast, som har stor betydning i verdikjedene.

Selv om EU-kommisjonen nylig åpnet for at medlemsland kan subsidiere inntil 50 prosent av industribedrifters energikostnader, gjenstår godkjenning fra både det tyske finansdepartementet og Brussel.

– Eurosonen vil dra nytte av at Tyskland vokser igjen, har Reiche argumentert, ifølge FT.