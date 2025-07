USAs president Donald Trump under en signeringsseremoni for lovforslaget One Big Beautiful Bill Act på plenen foran Det hvite hus i Washington, DC, USA, fredag 4. juli 2025. Trump undertegnet sitt budsjettforslag på 3,4 billioner dollar fredag. Det innebærer en forlengelse av skattekuttene, midlertidige nye fradrag for ansatte som mottar tips, samt finansiering for å slå ned på ulovlig innvandring. Foto: Bloomberg

