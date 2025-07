USAs finansminister: Nye tollsatser trer i kraft 1. august

Donald Trump innførte i april toll på import fra en rekke forskjellige land, men satte tollsatsene på pause.

Bessent bekrefter samtidig til CNN at president Trump ville sende ut brev til 100 mindre land som USA ikke driver mye handel med, med informasjon om tollsatser.

– President Trump skal sende ut brev til noen av våre handelspartnere og si at dersom de ikke kjapper seg, vil tollsatsene fra april innføres 1. august. Så jeg tror vi kommer til å se at flere avtaler signeres ganske raskt, sier Bessent.

Det er allerede kjent at president Donald Trump ville sende ut tollbrev til flere land, uten å opplyse nøyaktig hvilke land det gjelder.

Han fortalte samtidig at han regnet med å undertegne «et par andre avtaler» i tillegg til handelsavtalen med Vietnam som ble kjent onsdag. Fra før av har Storbritannia og USA inngått en handelsavtale.

Det er ikke landene selv som betaler toll, men de amerikanske importørene av landenes varer.

Trump har satt tolløkningene på vent og satt en frist for til 9. juli. En rekke land har ifølge USA vært ivrige på å få til handelsavtaler med USA for å slippe de høyere satsene. Amerikanske tjenestepersoner har signalisert at det kan komme en rekke handelsavtaler i løpet av de nærmeste dagene.