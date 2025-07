Dette skriver utenlandske aviser på lederplass



The Wall Street Journal

Donald Trump fortsetter å trygle Vladimir Putin om å avslutte sitt brutale angrep på Ukraina, men russeren fortsetter å føre USAs president bak lyset. Kan det være at Trump endelig begynner å miste tålmodigheten nok til å prøve en annen strategi? Uansett er det tid for flere våpen og sanksjoner.

De to lederne snakket sammen på telefon torsdag, i et nytt forsøk på å overtale Putin til å gå med på en våpenhvile. Men Trump sa han var «svært skuffet» over samtalen og at han «ikke kom noen vei» med russeren.

Den eneste overraskelsen her er at Trump virker overrasket. Putin har hele tiden vært tydelig på at han vil fortsette krigen til han har oppnådd sine politiske og militære mål.

Han tror også at han er i ferd med å vinne krigen, og at han vil kunne ta enda mer territorium dersom Trump stopper leveransene av amerikanske våpen til Ukraina.

Hovedspørsmålet rundt krigen mellom Russland og Ukraina siden Trump tok over presidentembetet for andre gang, har vært om han vil gå over til plan B, eller bare snu ryggen til Ukraina. Han snakker noen ganger som om han vil gjøre det siste, men samtidig virker det som om han forstår at han vil få mye av skylden hvis Kyiv faller.

Putin tror han kan få president Trump til å fremstå som svak og ynkelig – og samtidig slippe unna med å sluke Ukraina. Hvis russeren får rett, vil mye av den avskrekkende effekten fra Iran-angrepet forsvinne.

RAMMET: Russisk luftangrep mot ukrainske Kharkiv mandag 7. juli. AFP

Les også Russland følger nøye med på Trump Russland følger nøye med på Trumps uttalelser etter samtalen hans med president Vladimir Putin. Å nå mål i Ukraina gjennom diplomati er umulig, sier Kreml.

Financial Times

Når nyutdannede forlater studentlivet og går ut i arbeidsmarkedet, går optimismen fort over i bekymring. Dette er en spesielt vanskelig tid å være nyutdannet. Mange utfordringer møter ferske universitetsutdannede. Kunstig intelligens er én av dem.

Die Welt

Tysklands sosialdemokratiske finansminister Lars Klingbeil debuterer med å legge frem sitt første budsjettforslag i Forbundsdagen. Men dette er ikke et budsjett for økonomisk nyorientering. Den gigantiske nye statsgjelden skal hovedsakelig brukes til å øke sosialbudsjettet, som vokser mer enn forsvarsutgiftene. Koalisjonspartnerne klarer ikke å kutte pensjonsalderen.

Dagens Industri

Etter flere tiår med nedbygging skal forsvaret nå raskt rustes opp. Hvis organisasjonen skal kunne vokse, og hvis Sverige for alvor skal kunne avskrekke et aggressivt Russland, må Forsvaret bemannes opp. Da må også lønningene opp.

Les også WSJ: – Avslører usikkerhet En jobbrapport fra Arbeidsdepartementet avslører en underliggende usikkerhet forårsaket av Trumps politikk, skriver The Wall Street Journal.